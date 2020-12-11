Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan haftalık haber ve politika dergisi Time "Yılın Kişisi"ni açıkladı.

Demokrat eski başkan yardımcısı ve seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden ve ABD'nin ilk kadın Başkan Yardımcısı Kamala Harris derginin "2020 Yılın Kişisi" kapağında görülen isimler oldu.

Derginin Baş Editörü Edward Felsenthal, Biden ve Harris'in "toplumda empati güçlerinin bölücü öfkeden daha güçlü olduğunu göstererek, yas içindeki bir dünya için iyileşme vizyonunu paylaşarak Amerikan tarihinin seyrini değiştirdiği için bu onuru kazandığını" bildirdi.

Time'daki haberde, "Yüzyılın en yüksek (seçmen) katılımından sonra, 81 milyon oy topladılar ve başkanlık tarihinin en çok oyunu aldılar. 5 Savaş alanı eyaletinde Trump'ı yaklaşık 7 milyon oyla geçerek zirveye çıktılar." ifadeleri yer aldı.

Biden - Harris ikilisi 306 delege kazanırken, Trump ve yardımcısı Mike Pence 232'de kalmıştı. Biden - Harris seçimi kazanırken Cumhuriyetçilerin kaleleri olan Arizona ve Georgia eyaletlerini de hanelerine yazdırmayı başarmıştı.

Time Dergisi, 1927 yılından beri o yıla damga vuran kişi ya da kişileri "Person of the Year" (Yılın Kişisi) olarak kapağına taşıyor.