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Dünya
DHA 05.02.2024 07:17

Tilkiyi kovalarken çukurda mahsur kalan köpek kurtarıldı

İtalya’nın Pisa kentinde tilki kovalayan küçük ırk bir köpek, yerdeki dar çukurda mahsur kaldı. Talihsiz köpek, itfaiyenin uzun saatler süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Tilkiyi kovalarken çukurda mahsur kalan köpek kurtarıldı
[Fotograf: DHA]

İtalyan itfaiyesi, Pisa kentinde sahibi tarafından kendilerine yapılan ihbar üzerine küçük ırk Daksund köpeğini saatler süren çalışma sonucunda sıkıştığı çukurdan kurtardı.

İtfaiye 31 Ocak’ta meydana gelen olayda küçük köpeğin bir tilkiyi kovaladığını, tilkinin peşinden yerdeki küçük çukura daldığı ve sıkışarak burada mahsur kaldığını belirtti.

Kepçe yardımıyla toprak kazılarak küçük köpeğe ulan itfaiye, köpeği sahibine teslim edildi.

Tilkinin ise genişleyen çukurdan çıkarak ormana kaçtığı ifade edildi.

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