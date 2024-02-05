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Dünya
AA 05.02.2024 07:04

Tesla'ya 1,5 milyon dolarlık tehlikeli atık cezası

ABD'nin California eyaletinde mahkeme, Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu Tesla'nın, araç servis ve enerji merkezleri ile fabrikada tehlikeli atıklar depolanması ve imhası konusunda usule uygun davranmadığı gerekçesiyle 1,5 milyon dolar ceza ödemesine karar verdi.

Tesla'ya 1,5 milyon dolarlık tehlikeli atık cezası
[Fotograf: AP]

California bölge savcılığı ofislerince yapılan açıklamada, San Joaquin bölgesinde şirket hakkında yapılan şikayette, tehlikeli atıkların imhası, atıkların depolanması ve yönetimiyle ilgili yasaların ihlal edildiği iddiasının yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, araç servis merkezlerinde, enerji merkezlerinde ve bir fabrikada tehlikeli atıklar konusunda yasaya uygun davranmadığı öne sürülen Tesla'nın soruşturmada işbirliği yaptığı ve savcıların dikkatine sunduğu yasalara uyumu artırmak için harekete geçtiği belirtildi.

Davada taraflar arasında uzlaşıya gidildiği aktarılırken, şirketin anlaşma kapsamında ceza, soruşturma masrafları, çalışanların eğitimi için 1,3 milyon dolar, atık denetimleri için ise 200 bin dolar ödemesine hükmedildi.

San Joaquin Bölge Savcısı Ron Freitas, "Elektrikli araçlar çevresel ıslahta rol oynuyor ancak bunların üretimi ve bakımının zararlı atıklara yol açtığını kabul etmek gerekir" dedi.

California'da yaklaşık 57 araç servis merkezi ve 18 güneş enerjisi tesisi bulunan Tesla, San Francisco'nun Fremont şehrinde elektrikli araçlar üretiyor.

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