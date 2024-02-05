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Dünya
İHA 05.02.2024 06:58

Tesla aracıyla denize düşen 2 kişi yüzer sauna ile kurtarıldı

Norveç'in başkenti Oslo'da Tesla aracıyla fiyorta düşen 2 kişiyi yüzer saunada bulunanlar kurtardı. Suya gömülen Tesla ise çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.

Tesla aracıyla denize düşen 2 kişi yüzer sauna ile kurtarıldı
[Fotograf: İHA]

Oslo’da Tesla elektrikli aracını kullanan bir kişi park modunda olduğunu sandığı sırada gaza basınca arkadaşıyla birlikte kendini soğuk sularda buldu.

Hızla batmaya başlayan aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen 2 kişinin imdadına o sırada çevredeki bir saunada bulunanlar koştu.

Aracın üzerinde bekleyen 2 kişiyi çeken ve saunaya bindiren isimsiz kahramanlar, bir anlık dalgınlıkla şoke olan 2 kişyi araç sulara gömülmeden saniyeler önce kurtarmayı başardı.

Suya gömülen Tesla ise çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.

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