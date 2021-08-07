Bu yılın başlarında, ünlü aktör Tom Cruise’un videoları TikTok’ta yayınlanmaya başladı.

Fazla göz önünde bulunmayan aktörün sempatik paylaşımları büyük ilgi gördü.

Cruise videolarda bozuk para hilesi yaparken, şarkı söylerken mağaza dolaşırken ve şakalaşırken görünüyordu.

Hayranlarının büyük ilgisini gören paylaşımlardaki Cruise’un kendisi olmadığına inanmak neredeyse imkansızken bu paylaşımların yapay zeka tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

Paylaşımlarda yaratılan kişi, film yıldızına fiziği kadar gözlerini kısmasına ve gülümsemesine kadar herşeyiyle tıpatıp benzese de gerçek değildi.

Onun gibi görünmek ve ses çıkarmak için yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir görsel ikiziydi.

Görsel ve yapay zeka efekt sanatçısının eseri

Bütün videolar görsel ve yapay zeka efekt sanatçısı Chris Ume tarafından aktör Miles Fisher'ın yardımıyla oluşturuldu.

Ume yaptığı on milyonlarca görüntülenmeye ulaşan Cruise videoları için, iki buçuk ay Hollywood yıldızının videoları ve görüntüleri üzerinde bir AI modelini geliştirdi. Cruise’u mümkün olduğu kadar çok açıdan ve çok sayıda ışık koşulunda yakalamaya çalıştı.

Ume'ye göre bu, AI modelinin oyuncunun cildinin farklı çekimlerde nasıl tepki vermesi gerektiğini öğrenmesini sağlıyor

Ünlü yıldızlar şikayetçi değil

Ume, Cruise'dan veya yapay zeka kullanarak parodisini yaptığı diğer ünlülerden herhangi bir şikayet almadı.

Cruise'un ekibine ulaşarak videolarını onaylamaması durumunda kaldırmayı ve TikTok hesabının kontrolünü devretmeyi teklif etti.

Ancak ünlü yıldızdan hiçbir yanıt almadı.

TikTok kurallarını ihlal etmiyor

Cruise'un videoları içeriği sorunsuz parodiler olması nedeniyle TikTok kurallarına da aykırı olarak değerlendirilmedi.

Ume, "Bu ünlülerden herhangi biri yaptığım şey hakkında kötü hissederse, bunu ilk kaldıran ben olacağım çünkü niyetim bu değil, ama insanları büyülemeyi seviyorum" dedi.