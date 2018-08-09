TİKA'nın gönüllü elçilerinden Bosna'daki engellilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), bu yıl ikincisi düzenlediği 'Tecrübe Paylaşım Programı' kapsamında Bosna Hersek Saraybosna'ya gelen öğrenciler, Saraybosna Mjedenica Engelliler Merkezi'nde atölye çalışması gerçekleştirdi.

Türkiye'nin farklı illerinden TİKA'nın Tecrübe Paylaşım Programı'na katılan 14 öğrenci, kurumun daha önce Saraybosna Mjedenica Engelliler Merkezi'nde tadilatını ve donanımını tamamladığı yaşam-mutfak atölyesi ve el sanatları atölyesinde engelli öğrencilerle çalışma yaptı.

TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı, TİKA'nın tecrübe paylaşım programının ilk olarak 2017'de başladığını belirterek, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen programın 30 ülkede 500 öğrenciyle yürütüldüğü bilgisini verdi.

Program kapsamında gençlerin tecrübelerini katılımcılarla paylaşacaklarını anlatan Alımcı, Saraybosna'nın yanı sıra Mostar ve Zenica şehirlerinde de öğrencilerin çeşitli çalışmalara katılacaklarını söyledi.

Alımcı, TİKA'nın Bosna Hersek'te birçok aileye sera dağıtımında bulunduğunu dile getirerek, "Sera dağıtımı neticesinde ailelerimiz ürünlerini üretmeye başladılar. Gençlerimiz orada üretilen ürünleri toplayıp engelli eğitim merkezlerine ve Saraybosna kamu mutfaklarına hibe edecekler." şeklinde konuştu.

"Çorbada tuzumuz olsun istedik"

Saraybosna Mjedenica Engelliler Merkezi Müdürü Mirsada Cakal da merkezde 25-50 yaş aralığında engelli bireylerin bulunduğunu ve el sanatlarından yemek pişirmeye kadar çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belirterek, Türkiye'den gelen öğrencilerle merkezde bulunanların güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi Maşita Manas da ailesinin Bosna Hersek göçmeni olduğunu, tecrübe paylaşım programı kapsamında geldikleri ülkede Osmanlı'nın izlerini gördükleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Bosna Hersek'te dezavantajlı gruplarla çeşitli faaliyetler yürüttüklerini anlatan Manas, programın kariyer planlaması için de çok önemli olduğunu ifade etti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Beyzanur Madran da Bosna Hersek'e gelerek farklı bir ortamın havasını solumanın çok önemli olduğunu, dezavantajlı gruplar ve engellilerle birlikte bulunmanın çok kıymetli olduğu görüşünü dile getirdi.

Bir Türk olarak Bosna Hersek'te sevgiyle karşılandıklarını ifade eden Madran, "Gerçekleştireceğimiz faaliyetlerle bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik." diye konuştu.

Bosna Hersek'te 16 Ağustos'a kadar sürecek program kapsamında öğrenciler, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarını ziyaret edecek, Zenica, Mostar, Fojnica, Doboj şehirlerinde çeşitli saha ve atölye çalışmalarına katılacak.

Kaynak: AA