Güney Sudanlı öğrenciler TİKA'nın desteğiyle yeni okullarına kavuştu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Güney Sudan'ın başkenti Cuba'daki Ngerjebe İlkokulunun yarım kalan inşaatı tamamlandı ve hizmete açıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, eğitim altyapısı ve imkanlarının son derece kısıtlı olduğu Güney Sudan'da başkent Juba'ya bağlı Lokiliri ilçesindeki Ngerjebe İlkokulunun yarım kalan inşaatı tamamladı.

İnşaatına başlandıktan sonra bitirilemeyen okul binası TİKA'nın devreye girmesiyle kısa sürede eğitime hazır hale getirildi.

Yaklaşık 400 öğrenci kapasiteli okulun açılış törenine, Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Hasan Sevilir Aşan, Jubek Eyaleti Milli Eğitim Bakanı Wani Sule ve TİKA Juba Koordinatörü Yahya Acu'nun yanı sıra çok sayıda öğretmen, öğrenci ve bölge halkı katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Aşan, Türkiye'nin TİKA eliyle çok anlamlı ve önemli bir projeye imza attığının altını çizerek, okulun bölgeye ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Jubek Eyaleti Milli Eğitim Bakanı Wani Sule de ülkelerinin ihtiyaç duyduğu en büyük desteğin, eğitim sahasındaki eksikliklerin giderilmesi olduğunu belirterek, samimi katkılarından dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA