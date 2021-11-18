Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
TİKA'dan Suriyeli engelli çocuklar için özel sınıf
[Fotoğraf: AA]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, engelli çocukların belirli becerileri kazanması ve geliştirmesi için özel sınıfların açılışını yaptı.
TİKA, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezindeki Ali Bin Ebu Talip İlkokulunda, fiziksel destek ve rehabilitasyon amacıyla iki sınıfı eğitime kazandırdı.
Özel olarak hazırlanan sınıflarda, bedensel yetersizliği, gelişim geriliği, kas hastalıkları ve Down Sendromlu öğrenciler ücretsiz eğitim görecek.
TİKA ayrıca Azez'e bağlı Akterin beldesinde de "atölyeler sokağı" adı verilen boya ve hijyen üretim atölyesi açtı.
Atölyede üretilen boya ve hijyen malzemeleri, ücretsiz olarak bölge halkının hizmetine sunuldu.
Etiketler: Suriye Suriyeli Sığınmacı TİKA
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