TİKA, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezindeki Ali Bin Ebu Talip İlkokulunda, fiziksel destek ve rehabilitasyon amacıyla iki sınıfı eğitime kazandırdı.

Özel olarak hazırlanan sınıflarda, bedensel yetersizliği, gelişim geriliği, kas hastalıkları ve Down Sendromlu öğrenciler ücretsiz eğitim görecek.

TİKA ayrıca Azez'e bağlı Akterin beldesinde de "atölyeler sokağı" adı verilen boya ve hijyen üretim atölyesi açtı.

Atölyede üretilen boya ve hijyen malzemeleri, ücretsiz olarak bölge halkının hizmetine sunuldu.