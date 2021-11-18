Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 16:48Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Nesli tükenmekte olan Komodo ejderlerinin yumurtadan çıkışı görüntülendi
ABD’deki San Antonio Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenmekte olan Komodo ejderleri yumurtadan çıktı. Hayvanat bahçesi yavru komodo ejderlerinin yumurtadan çıkış anlarını paylaştı.
Teksas'ın San Antonio Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenmekte olan Komodo ejderleri yumurtadan çıktı.
Hayvanat bahçesi 2 yavru Komodo ejderinin yumurtalarından çıkış anlarını kaydetti.
San Antonio Hayvanat Bahçesi Başkanı ve CEO'su Tim Morrow, "Yavrular gelişiyor ve onların büyümesini ve nesli tükenmekte olan komodo ejderlerinin varlığının korunmasına yardımcı olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
[Fotoğraf: Reuters]
Dünyanın yaşayan en büyük kertenkeleleri
Komodo ejderleri Endonezya takımadalarından gelir ve üç metreye kadar uzayabilen erkekleriyle dünyanın yaşayan en büyük kertenkeleleri olarak bilinir.
Sadece birkaç yerde yaşayan tür, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan tür olarak listeleniyor.
Etiketler: ABD
Son Haberler
- 17:48
- 17:47
- 17:43
- 17:38
- 17:40
Sıradaki Haber
Avrupa Birliği çip üretimini desteklemeye hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz