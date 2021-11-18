Teksas'ın San Antonio Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenmekte olan Komodo ejderleri yumurtadan çıktı.

Hayvanat bahçesi 2 yavru Komodo ejderinin yumurtalarından çıkış anlarını kaydetti.

San Antonio Hayvanat Bahçesi Başkanı ve CEO'su Tim Morrow, "Yavrular gelişiyor ve onların büyümesini ve nesli tükenmekte olan komodo ejderlerinin varlığının korunmasına yardımcı olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

[Fotoğraf: Reuters]

Dünyanın yaşayan en büyük kertenkeleleri

Komodo ejderleri Endonezya takımadalarından gelir ve üç metreye kadar uzayabilen erkekleriyle dünyanın yaşayan en büyük kertenkeleleri olarak bilinir.

Sadece birkaç yerde yaşayan tür, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan tür olarak listeleniyor.

