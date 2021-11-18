Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tayvan F-16 uçaklarını yeniliyor
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Tayvan, filosundaki 141 F16 savaş uçağının tamamını 2023 sonuna kadar modernize etmeyi hedefliyor. Çin baskısı altındaki Tayvan hava kuvvetlerini güçlendiriyor.
Son dönemde Çin ile kriz yaşayan Tayvan'da modernizasyonu tamamlanan 64 savaş uçağı hizmete alındı.
Tayvan’daki Chiayi Hava Üssü'nde düzenlenen törende, hizmete alınan uçaklar gösteri uçuşu yaptı.
Törene katılan Tayvan lideri Tsai Ing-wen konuşmasında ABD ile ilişkilere dikkati çekti. "Yenileştirme projesi Tayvan ve ABD savunma sanayileri arasındaki iş birliğinin gücünü gösteriyor" dedi.
141 uçak modernize edilecek
Tayvan, filosundaki 141 uçağın tamamının 2023 sonuna kadar modernize etmeyi planlıyor.
Çin savaş uçakları son dönemde Tayvan hava sahasını sık sık ihlal ediyor. ABD ise Tayvan'a verdiği destek nedeniyle sık sık Çin ile karşı karşıya geliyor.
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