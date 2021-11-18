Son dönemde Çin ile kriz yaşayan Tayvan'da modernizasyonu tamamlanan 64 savaş uçağı hizmete alındı.



Tayvan’daki Chiayi Hava Üssü'nde düzenlenen törende, hizmete alınan uçaklar gösteri uçuşu yaptı.



Törene katılan Tayvan lideri Tsai Ing-wen konuşmasında ABD ile ilişkilere dikkati çekti. "Yenileştirme projesi Tayvan ve ABD savunma sanayileri arasındaki iş birliğinin gücünü gösteriyor" dedi.

141 uçak modernize edilecek



Tayvan, filosundaki 141 uçağın tamamının 2023 sonuna kadar modernize etmeyi planlıyor.



Çin savaş uçakları son dönemde Tayvan hava sahasını sık sık ihlal ediyor. ABD ise Tayvan'a verdiği destek nedeniyle sık sık Çin ile karşı karşıya geliyor.

