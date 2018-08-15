TİKA gönüllüleri Sudan'da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na (TİKA) ait Sudan-Türk Mesleki Eğitim Merkezi'nde atölye dersleri alan gönüllüler elektrik, elektronik, mekatronik ve iklimlendirme laboratuvarlarında elektronik devreler, motor kontrol devreleri ve soğutma sistemleri üzerinde atölye çalışmalarına katkı sağlıyor.

Fırat Üniversitesi öğrencisi Muhammed Hamza Yıldız, Sudan’daki TİKA projeleri ve çalışmalarından gurur duyduğunu belirterek mesleki eğitim merkezinin donanım ve insan kaynağı konusunda her türlü imkana sahip olduğunu söyledi.

Yıldız, "Afrika'nın ortasında böylesine profesyonel bir eğitim verildiğini görünce oldukça şaşırdım. TİKA'nın Sudan'da yaptığı faaliyetleri yerinde inceleme imkanımız oldu. Buradaki insanların bütün olumsuzluklara rağmen neşelerinden vazgeçmediğine şahit oldum. Bu tavırları beni çok mutlu etti" dedi.

Amasya Üniversitesi öğrencisi Halil İbrahim Çıtır da, "Mesleki Eğitim Merkezi'nin imkanları oldukça geniş, burada bir nevi staj yapıyor ve öğrendiklerimizi pekiştiriyoruz" diye konuştu.

İstanbul Gedik Üniversitesi öğrencisi Furkan Demir ise, mesleki eğitim merkezinde yoğun ve faydalı bir eğitim aldıklarını, TİKA’nın projesiyle burada alanında yetkin meslek erbaplarının yetiştirildiğini kaydetti.

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Fatih Cemre Utaş da, "Burada Türklere ve Türkiye’ye bakış açısı çok olumlu, bilhassa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a büyük bir teveccüh var. Sudan halkı gittiğimiz hiçbir yerde bizden sevgisini ve muhabbetini eksik etmedi" diye konuştu.

Gönüllü öğrenci ekibine mihmandarlık eden TİKA Uzmanı Burak Özden, Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında 13 kişilik öğrenci grubuyla 1 haftalığına Sudan’da olduklarını söyledi.

Öğrencilerin gün boyu atölye çalışmalarına katıldıklarını, akşam kalan vakitte ise Sudan ve insanları tanımak için sokaklarda dolaştığını anlatan Özden, "Heybemizdekileri Sudan halkıyla paylaşmaya geldik. Gördük ki onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Halktan gördüğümüz ilgi bizi ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi.

Tecrübe Paylaşım Programı

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılıyor.

Öğrenciler, program kapsamında Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'ya gidiyor.

Kaynak: AA