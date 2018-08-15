Bangladeş Dakka'da ölümle hayat arasındaki yolculuk

Bangladeş Dakka'da nüfus yoğunluğu ve tren seferlerinin az olması nedeniyle sıkıntıya girenler, trenin üzerinde yolculuk ediyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yapılan seferler en yoğun seferler olurken, insanlar trenin üzerinde gidebilmek için birbirleriyle yarışıyor.

Tren saniyeler içerisinde doluyor

Başkent Dakka’daki Tongi Tren Terminali’nde yaşananlar görüntülendi. Görüntülerde, tren garında bekleyen binlerce Bangladeşli, trenin gelmesiyle birlikte dakikalar içerisinde vagonları dolduruyor.

Trende koltuk sahibi olamayanlar ise trenin üzerine tırmanıyor. Hareket eden trenin üzerindeki yolculardan bazıları uyuyarak seyahat ederken bazıları oturarak gidiyor.

Yüzlerce kişi trenin üzerinden düşerek ölüyor

Dakka’da son 7 yılda trenin üzerinde uyurken 100’e yakın kişi düşerek öldü. Trenin üzerinde yürürken 554 kişi ölürken, kulaklık takarak demiryolunda yürüyen 56 kişi de dikkatsizlik sonucu yaşamını yitirdi.

Yetkililer sefer sayılarının azlığı ve nüfus yoğunluğundan dolayı trenin üzerindeki seyahatlerin önüne geçemese de, tren hareket halindeyken ayakta durmayı ve yürümeyi yasaklamış durumda. Ama bu yasağa rağmen yolcular riskli bir şekilde seyahatlerine devam ediyor.

Kaynak: İHA