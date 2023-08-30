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Dünya
AA 30.08.2023 15:05

TİKA Gazze’de tarımsal kalkınma için çiftlik kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gazze Şeridi’ndeki tarımsal kalkınmanın desteklenmesi kapsamında “model çiftlik” kurdu.

TİKA Gazze’de tarımsal kalkınma için çiftlik kurdu
[Fotograf: AA]

Devam eden İsrail ablukası, altyapı ve yatırım yetersizlikleri, bölgeye giriş çıkışlar ile ihracat ve ithalatta yaşanan kısıtlamalar gibi sorunlar nedeniyle istihdam sorunu Gazze’nin öncelikli meselelerinin başında geliyor.

Resmi verilere göre Gazze’de yoksulluk oranı yüzde 65, işsizlik oranı yüzde 46 seviyelerine ulaştı.

Filistin’de gelir getirici, üretim ve istihdam sağlayıcı projelere ağırlık veren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gazze'de tarımsal faaliyetler yürüten Gazze Tarım ve Çevre Derneği işbirliğinde “Model Çiftlik Kurulumu Projesi” gerçekleştirdi.

Proje kapsamında dört dönüm arazi üzerine iki dönüm sera kurulurken, bir dönüm arazi tarım alanı olarak değerlendirildi. Çiftlikte küçükbaş hayvancılık için ağıl inşa edilmesinin yanı sıra arıcılık yapılması için de bir bölüm düzenlendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

TİKA Filistin Koordinatörü Orhan Aydın, model çiftlikte, yıl boyu tam ve yarım zamanlı 10 kişinin istihdam edilmesinin planlandığını belirtti.

Aydın, “Bu model çiftlikte tarım ve hayvancılık alanında üretimin yanı sıra eğitim programlarının düzenlenmesi ve Gazzeli ziraat fakültesi öğrencilerinin de çalışma ve araştırma yapmalarına imkan sağlanması amaçlanıyor.” dedi.

TİKA yetkilisi, çiftlikteki üretimlerden elde edilecek gelirin bir kısmıyla da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılacağını aktardı.

Gazze Tarım ve Çevre Derneği Müdürü Osman Siyam da projenin sadece istihdam sağlayıcı ve gelir getirici özelliğiyle değil, çiftçiler ve öğrencilere yönelik araştırma merkezi olarak da “bir umut simgesi” olduğunu belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Siyam, projenin, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir tarım uygulamaları için önem taşıdığını ifade ederek, proje için verilen destekten ötürü Türk halkına, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve TİKA’ya şükranlarını sundu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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