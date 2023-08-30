KKTC'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Vekili Tümgeneral Kadir Bayraklı, bazı bakanlar, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından anıt özel defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özel deftere yazdığı mesajda, 30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türk milletinin tutsaklığı asla kabul etmeyeceğini yeniden tüm dünyaya gösterdiği büyük bir zafer olduğunu belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türklerinin Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ne maddi ve manevi destekte bulunduğunu hatırlatarak "Kıbrıs Türkleri, Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Kurtuluş Savaşı’ndan aldıkları ilham ve güçle varoluş ve özgürlük mücadelesini zaferle neticelendirerek KKTC’yi kurmuştur. Kıbrıs Türk halkı ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte tam bir uyum ve yakın işbirliği içerisinde yürümeye devam edecek, devletinden ve egemenliğinden asla vazgeçmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden süreçte, vatanın istiklal ve istikbali uğruna şehit düşenleri rahmetle andıklarını kaydeden Tatar, "Aziz Ata’m, zat-ı alilerinizin, aziz şehit ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan vatanımıza her daim azim ve kararlılıkla sahip çıkmayı sürdüreceğimize manevi huzurlarınızda söz veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Büyük Zafer'in 101. yılı nedeniyle KKTC'nin Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke ve Geçitkale kentlerinde kutlama törenleri düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü münasebetiyle Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmi geçit töreni düzenlendi.

Tören İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramlarının kutlanması ile başladı.

"Sinsi oyunlara asla boyun eğmeyeceğiz"

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak, Kıbrıs Türkü'nün hakkını, hukukunu, çıkarlarını korumak, gelecek nesillere onurlu bir gelecek bırakmak için Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte mücadele verdiklerini belirtti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği mücadelenin, Kıbrıs Türk halkına Ada'da verdiği destansı mücadelede ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Tatar, gelinen noktada, Kıbrıs Türk halkının artık federal bir zeminde değil, Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde kalıcı bir barışa ulaşılabileceğine inandığını, yeni siyasetini de bu yönde ortaya konulduğunu ifade etti.

Tatar, Kıbrıs Türklerini Türkiye'den koparacak, Avrupa Birliği (AB) içinde bilinmeyen maceralara sürükleyecek oyunlara izin vermeyeceklerini vurgulayarak "Kıbrıs'ta Türkiye'nin garantörlüğünü ortadan kaldırarak Türk askerinin Ada'dan çekilmesi gibi entrikalar ve sinsi oyunlara asla boyun eğmeyeceğiz." diye konuştu.

Tören, askeri kortejin bulvar üzerinden resmi geçidi ile son buldu.