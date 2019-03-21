TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı, TİKA'nın Bosna Hersek'te gerçekleştirdiği projelere ilişkin tanıtım toplantısı düzenledi.

Alımcı, konuşmasında, TİKA'nın 160'tan fazla ülkede binlerce projeyi hayata geçirdiğini anımsatarak, "Türkiye, insani yardım anlamında dünyada ilk sırada yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'teki TİKA ofisinin ülkede 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşın ardından açıldığına işaret eden Alımcı, "Ortak tarihi ve kültürel değerler Bosna Hersek ve Türkiye arasında önemli bir gönül bağı tesis etmiştir. TİKA, 24 yıllık dönemde 850 proje ve faaliyeti hayata geçirerek, dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'e 82 milyon dolar katkıda bulunmuştur." diye konuştu.

Alımcı, TİKA'nın Bosna Hersek'te birçok alanda kalkınma yardımlarına devam ettiğini belirterek, hedeflerinin ülkede her bölge ve insana ulaşmak olduğunu ifade etti.

Bugüne kadar ortak kültür ve tarih mirasının korunması adına çok sayıda projeyi tamamladıklarını anlatan Alımcı, TİKA'nın Bosna Hersek'te ayrıca sağlık, eğitim, tarım ve hayvancılık alanlarında da çok sayıda faaliyeti hayata geçirdiğini, ülkenin istihdam ve kalkınmasına katkı sağladığını vurguladı.

Koordinatör Alımcı, TİKA'nın gelecek yıllarda da Bosna Hersek'teki faaliyetlerini sürdüreceğini söyleyerek, "İlk üç yıllık dönemde Bosna Hersek'te fark yaratacak, ihtiyaca hizmet edecek ve insana dokunacak projelere imza atmaya devam edeceğiz. Bunlardan bir kısmı tarihi Kovaci Mezarlığının düzenlenmesi, Bugojna ve Mostar'daki Osmanlı mirası camilerin restorasyonu, belirli belediyelere gübre sağlanması ve medya eğitimleridir." dedi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da Türkiye'nin insani yardım konusunda özel bir konumda olduğunu belirterek, "Bosna Hersek, Türkiye ile ilişkileri bakımından her zaman önde gelen özel bir ülkedir." dedi.

Türkiye'nin Bosna Hersek'te daha çok ekonomi ve kalkınma alanlarında proje yaptığını söyleyen Koç, "TİKA'nın Bosna Hersek'teki faaliyetleriyle gurur duyuyoruz. Birlikte yapılacak daha birçok proje var." değerlendirmesinde bulundu.

Tanıtım toplantısı kapsamında, TİKA'nın faaliyetlerinin anlatıldığı kısa film gösterimi sunuldu.

Kaynak: AA