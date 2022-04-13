Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tigray bölgesindeki hastanelerde yeterli sağlık ekipmanı bulunamıyor
[Ftoğraf:AA]
Etiyopya'da geçen sene yaşanan iç savaştan olumsuz etkilenen Tigray bölgesindeki hastanelerde hastaları tedavi etmek için yeterli sağlık ekipmanlarının bulunamadığı belirtildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Tigray'daki sağlık merkezlerinde yetersiz ekipman nedeniyle bazı hastalar hayatını kaybediyor.
Tigray'daki Ayder Hastanesi dahil birçok hastanede ilaç, iğne ve oksijen gibi temel sağlık malzemeleri bulunamıyor.
Yardım çağrıları karşılık bulmazken, yaklaşık 3 bin 600 hastane çalışanı aylardır maaşlarını alamıyor.
Birleşmiş Milletlere göre, Tigray'daki 6 milyon insanın yüzde 90'ından fazlası acil yardıma ihtiyaç duyuyor.
Etiketler: Etiyopya Birleşmiş Milletler
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