Yerel basındaki haberlere göre, Tigray'daki sağlık merkezlerinde yetersiz ekipman nedeniyle bazı hastalar hayatını kaybediyor.

Tigray'daki Ayder Hastanesi dahil birçok hastanede ilaç, iğne ve oksijen gibi temel sağlık malzemeleri bulunamıyor.

Yardım çağrıları karşılık bulmazken, yaklaşık 3 bin 600 hastane çalışanı aylardır maaşlarını alamıyor.

Birleşmiş Milletlere göre, Tigray'daki 6 milyon insanın yüzde 90'ından fazlası acil yardıma ihtiyaç duyuyor.