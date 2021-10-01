Alınan bilgiye göre doğum, 27 Eylül'de İstanbul'dan ABD'nin Şikago kentine giden THY'nin TK185 sefer sayılı uçağında gerçekleşti.

İstanbul'dan eşiyle seyahat eden Faslı hamile yolcunun, yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikte okyanus üzerinde uçuş devam ederken doğum sancıları başladı.

Kabin ekibi durumu kaptan pilota bildirdi ve uçakta doktor anonsu yapıldı. Uçakta bulunan beyin cerrahı, kabin ekibince uçağın arka bölümünde sakin bir yere alınan kadının doğum yapmasına yardımcı oldu.

Göbek kordonu kabin amiri Gülderen Doğu tarafından kesilen bebeğe babası, Almahtı ismini verdi.

Doğumun ardından anne ve bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunun görülmesi üzerine uçuş devam etti. Uçuş boyunca anne ve bebeğin sağlık durumları kabin ekibi tarafından kontrol edildi.

Uçağın Şikago'ya ulaşmasının ardından anne ve bebek detaylı sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.