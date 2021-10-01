İngiltere’nin AB’den ayrılması ve COVID-19 pandemisi, İngiltere’de ağır vasıta araç sürücüleri sıkıntısına yol açarak tedarik zinciri aksamalarına ve stok kıtlığına neden oldu.

Hükümetten yapılan açıklamada, Noel öncesinde tedarik zinciri kesintilerini önlemek amacıyla 10 bin 500'e kadar kamyon sürücüsüne ve kümes hayvanı işçisine geçici İngiltere vizesi verileceği belirtildi.

Daha önce yabancı işçilere vize vermeyi reddeden İngiliz hükümeti ortaya çıkan kriz raporlarının ardından vize kapılarını açtı.

Hükümetin açıklamasına göre, Bu yıl nakliye sektörlerindeki tedarik zinciri baskılarını hafifletmek için 2021 Noeline kadar 5 bin ağır vasıta sürücüsü ve 5 bin 500 kümes hayvanı işçisi mevcut vize planına eklendi.

Kamyon şoförü sıkıntısı, pandemi ve Brexit’in ardından daha da kötüleşti ve bu da on binlerce AB vatandaşının İngiltere’deki kamyon taşımacılığı işini bırakmasıyla sonuçlandı.

Tedarik zincirinin çökmesiyle marketlerdeki boş raflar ülkede sık sık gündem oluyor.