THY'nin Krakow uçuşları başladı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Krakow seferleri dar gövde uçaklarla pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı yapılacak.

THY yolcuları, İstanbul'dan Krakow’a gidiş-dönüş tüm vergiler dahil 255 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

UNESCO tarafından "edebiyat şehri" kabul edilen Krakow, Polonya'nın bilim, kültür ve sanat merkezi özelliğiyle ön plana çıkıyor. Eskiden başkent olması ve birçok tarihi olaya tanıklık etmesinden dolayı Polonya'nın kalbi olarak bilinen şehir, her yıl yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor.

"Krakow'u da dünyaya THY'nin eşsiz uçuş deneyimiyle bağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukçu, Krakow'u THY'nin uçuş ağına katmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak Polonya'da Varşova'dan sonra 2. nokta olan Krakow'u uçuş ağına eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Konukçu, "Bu hat ile birlikte bayrak taşıyıcımız 129 ülkede 343'üncü noktasını açmış oldu. Polonya'nın tarihi eski başkenti Krakow'a haftalık 3 seferi karşılıklı olarak icra edeceğiz. Krakow'u da dünyaya THY'nin eşsiz uçuş deneyimiyle bağlıyoruz" ifadelerini kullandı.