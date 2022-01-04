Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 07:24Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes dolandırıcılıktan suçlu bulundu
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'de, birkaç damla kan ile hastalıkları tespit edebileceğini söyleyen Elizabeth Holmes dolandırıcılıktan suçlu bulundu.
Savcılar, 37 yaşındaki Holmes'un 2010-2015 yılları arasında özel yatırımcıları Theranos'un küçük makinelerinin bir parmaktan birkaç damla kanla çeşitli testler yapabileceğine ikna ederek dolandırdığını söyledi.
Holmes ayrıca, hastaları, testlerin doğruluğu konusunda yanıltmakla suçlandı.
2003 yılında Theranos'u kuran Holmes, Silikon Vadisi'nde ünlenmişti.
Birçok yatırımcı, şirkete milyonlarca dolarlık yatırım yapmıştı.
Etiketler: ABD
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