Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 05:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Venezuela'da silahlı gruplar arasında çatışma: 7 ölü
[Fotoğraf: AA]
Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 7 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Venezuela basınında çıkan habere göre, Monagas eyaletine bağlı Barrancas del Orinoco kasabasında, yeni yıl kutlamaları esnasında silahlı çeteler arasında çatışma çıktı.
Yetkililer, çatışmada 1'i çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Silahlı çatışmanın, bölgede alan kontrolünü sağlamak isteyen gruplar arasında çıktığı değerlendiriliyor.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Venezuela
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