Federal bir jüri, 2015'ten 2016'ya kadar Fremont fabrikasında asansör operatörü olan Owen Diaz'ın ırksal olarak düşmanca bir çalışma ortamına maruz kaldığını tespit etti.

2021 yılında açılan davada 137 milyon dolar istenmiş, yargıç mıktarın aşırı olduğuna kadar vermişti.

Pazartesi günü, Diaz'a 3 milyon dolar cezai tazminat ve duygusal problemler nedeniyle 175 bin dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'da "Yeni kanıtlar sunmamıza izin verilseydi, karar sıfır olacaktı. Jüri, sahip oldukları bilgilerle ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Karara saygı duyuyorum" dedi

Musk, Tesla'nın sunacağı yeni kanıtların ayrıntılarını vermedi.

Tesla'nın avukatı Alex Spiro dava sonucuyla ilgili yorum yapmadı.

Davada, siyahi işçilerin düzenli olarak fabrika zemininde ırkçı hakaretlerle ve banyolarda ırkçı duvar yazılarıyla karşılaştığı iddia edildi.

Bir işçinin "günde 50-100 kez" ırkçı hakaretler duyduğu açıklandı.

2021'de San Francisco'daki bir federal mahkeme, süpervizörlere yapılan şikayetlere rağmen Tesla'nın ırkçılığın üstesinden gelmek için makul adımlar atmadığına karar verdi.