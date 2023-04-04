25 yaşındaki Abigail Zwerner, 6 Ocak'ta elinden ve göğsünün üst kısmından vurularak iki hafta hastanede kaldı. Dört kez ameliyat oldu.

Çocuk, sırt çantasındaki tabancayı, Virginia Beach'in kuzeybatısındaki yaklaşık 180 bin nüfuslu Newport News'deki Richneck İlköğretim Okulu'na getirdi.

Müfettişlere göre çocuk, annesinin yasal olarak satın aldığı ateşli silahını aldı.

Kurul, o zamandan beri 550 öğrencisi olan Richneck'e ve bölgedeki diğer tüm okullara metal dedektörleri yerleştirmeyi oyladı.

Müfettiş, okul yönetimi tarafından kovuldu ve müdür yardımcısı istifa etti, ancak çocuk ve başka kimse suçlanmadı.

Çocuğun şiddet geçmişi görmezden gelindi iddiası

Davada, aynı çocuğun geçen yıl anaokulu öğretmenini boğduğu, diğer öğrencileri kemerle kırbaçla iddia ediliyor.

Şikayete göre, sınıfta okuma masasında oturan Zwerner'e ateş açmadan iki gün önce, çocuk öğretmenin cep telefonunu almış ve yere kırmıştı. Bunun için bir günlük uzaklaştırma cezası almıştı.

Ailesi, çocuğun "akut bir engeli" olduğunu ve ebeveynlerinden biri olmadan okula nadiren gittiğini söylüyor.

Davada çocuğun tüm şiddet geçmişinin görmezden gelindiği ve önlem alınmadığı iddia ediliyor.