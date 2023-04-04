Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 06:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da 5,3 büyüklüğünde deprem
ABD Jeoloji Araştırma Kurumu'na (USGS) göre Pazartesi gecesi Meksika'nın bazı kesimlerinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sismik alarm başkentte bazı sakinlerin önlem olarak binaları boşaltmasına neden oldu.
USGS'ye göre, depremin merkez üssü güney Oaxaca eyaletindeki Pasifik sahil beldesi Puerto Escondido yakınları.
Oaxaca Valisi Salomon Jara, depremden kısa bir süre sonra Twitter'da eyalette herhangi bir hasar tespit edilmediğini yazdı.
Yakındaki Morelos, Puebla ve Mexico City'de yetkililer de herhangi bir can veya mal kaybı olmadığını duyurdu.
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