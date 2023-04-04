USGS'ye göre, depremin merkez üssü güney Oaxaca eyaletindeki Pasifik sahil beldesi Puerto Escondido yakınları.

Oaxaca Valisi Salomon Jara, depremden kısa bir süre sonra Twitter'da eyalette herhangi bir hasar tespit edilmediğini yazdı.

Yakındaki Morelos, Puebla ve Mexico City'de yetkililer de herhangi bir can veya mal kaybı olmadığını duyurdu.