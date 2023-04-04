Kazanın ardından Lahey ile Amsterdam arasındaki bir köy olan Voorschoten kasabasına çok sayıda acil durum ekibi yönlendirildi.

Hollanda Demiryolları (NS), trende 50 yolcunun bulunduğunu söyledi.

Çarpışma sonrası yolcu treninin ön taşıyıcısı raydan çıktı ve arka taşıyıcıda yangın başladı.

Kazanın ardından Leiden ile Lahey arasındaki tren seferleri iptal edildi.

Ayrıntılar geliyor...