Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 06:11Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Hollanda'da yolcu treni yük treni ile çarpıştı
Hollanda'nın güneyinde yolcu treni, yük treniyle çarpışması sonucu raydan çıktı. Yerel basında çıkan haberlere göre çok sayıda kişi 'ağır şekilde yaralandı.
Kazanın ardından Lahey ile Amsterdam arasındaki bir köy olan Voorschoten kasabasına çok sayıda acil durum ekibi yönlendirildi.
Hollanda Demiryolları (NS), trende 50 yolcunun bulunduğunu söyledi.
Çarpışma sonrası yolcu treninin ön taşıyıcısı raydan çıktı ve arka taşıyıcıda yangın başladı.
Kazanın ardından Leiden ile Lahey arasındaki tren seferleri iptal edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Hızlı Tren Hollanda Tren Kazası
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