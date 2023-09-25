Tesla'nın insansı robotu Optimus'un son versiyonu ortaya çıktı

Tesla, insansı robotun nesneleri sorunsuz bir şekilde ayırması ve hatta bazı temel yoga hareketlerini yapmasıyla Optimus'un artık nasıl akıcı hareketler gerçekleştirebildiğini gösterdi.

Tesla'nın 2022'deki Yapay Zeka Günü'nde Optimus insansı robotunun kendi ayakları üzerinde yürüyemediği göz önüne alındığında, bu, robotun önceki yıla göre yeteneklerinde dikkate değer bir gelişme olduğunu gösterdi.

Optimus artık hem yürüyor hem de bazı işlevsel özellikler sunuyor.

İnsansı robotun çalışmasını sağlayan yapay zeka, gerçek bir insan tarafından eğitiliyor.

Bu eğitim kapsamında sıradan bir insanın yaptığı her hareket, yapay zekaya saatler boyunca öğretiliyor.

Ayrıca bu robot, sahip olduğu kamera ve sensörler sayesinde çevre keşfi ve ezber de yapabiliyor.

Tesla'nın insansı robotu henüz gerçek bir insandan çok uzak olsa da ilerleyen yıllar, bu durumun değiştiğini ortaya koyacak gibi görünüyor.