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Dünya
İHA 25.09.2023 08:13

İspanya'da boğa koşusunda 1 kişi öldü

İspanya'nın Valencia bölgesindeki boğa koşusu sırasında boğanın saldırısına uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İspanya'da boğa koşusunda 1 kişi öldü
[Fotograf: İHA]

İspanya’nın doğusundaki Valencia bölgesinde yer alan Pobla de Farnals adlı kasabada düzenlenen boğa koşusu etkinliğinde kan döküldü.

Etkinlik sırasında bir boğanın boynuz darbelerine maruz kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin vücudunun 4 ayrı yerine aldığı darbeler nedeniyle akciğer ve karaciğerinden yaralandığını ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Pobla de Farnals kasabası yerel meclisi yaşanan bu üzücü olay sebebiyle, kasabadaki boğa koşusu ve diğer tüm etkinliklerin askıya alınması yönünde karar aldı.

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