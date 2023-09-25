Gazze'de sınır boyunda İsrail güçlerinin ateşi sonucu yaralanan Filistinli sayısı 6'ya çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail kurşunuyla yaralananların sayısı 3'ten 6'ya çıktı.

Açıklamada, yaralananların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını protesto amacıyla tel örgüler bölgesinde toplanan Filistinliler düzenledikleri gösterilerde, lastikler yaktı, İsrail tarafına ses bombası attı. İsrail güçleri, göstericileri gerçek ve plastik mermilerle hedef aldı, dağılmaları için göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

Gazze'nin doğusunda gösterilerin başladığı günden bu yana İsrail ordusu, protestoculara müdahale için sınıra ağır silahlı birlikler ile keskin nişancılar konuşlandırdı.

Gazze'deki gösterilerin 3. gününde bir Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, pazar günkü gösteriler sırasında açılan ateş sonucu 3 Filistinlinin yaralandığını belirtmişti.