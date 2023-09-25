Açık 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.09.2023 06:39

İran'da bir gazetenin İsrail adli arşivini ele geçirdiği iddiası

İran'da merkezi Tahran'da bulunan Tehran Times gazetesi, İsrail'in 70 bin sayfadan oluşan adli arşivine ulaştığını açıkladı.

İran'da bir gazetenin İsrail adli arşivini ele geçirdiği iddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşinin psikolojik rahatsızlıklarının olduğu öne sürülen belgelerde, hükümetin birçok üyesinin davaları ve İsrail'in Arap vatandaşlara karşı sistematik ayrımcılık yaptığına dair bilgilerin yer aldığı iddia edildi.

Netanyahu, 22 Eylül'de 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İran'ı hedef almıştı.

Uluslararası toplumu İran'ın saldırılarına karşı kayıtsız kalmakla suçlayan Netanyahu, İran'ın nükleer emellerini sürdürmesine rağmen yaptırımların gevşetildiği eleştirisinde bulunarak, "İran'ın nükleer emellerine karşı ikna edici bir tehdit sunulmalı. Ben İsrail Başbakanı olduğum müddetçe İran'ın nükleer silah elde etmemesi için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
İran İsrail
Sıradaki Haber
Yunanistan'da ana muhalefet partisi SYRIZA'nın yeni başkanı Kaselakis oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:53
Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudilerin baskınları, Arap ülkeleri tarafından kınandı
06:52
Gazze'de sınır boyunda İsrail güçlerinin ateşi sonucu yaralanan Filistinli sayısı 6'ya çıktı
06:49
Nijerya'da Boko Haram saldırısında 10 kişi öldü
06:51
Aşırı hız yapan araç park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı
06:36
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
06:36
Yunanistan'da ana muhalefet partisi SYRIZA'nın yeni başkanı Kaselakis oldu
Ordu’nun yeni turizm rotası: Fatsa Adası
Ordu’nun yeni turizm rotası: Fatsa Adası
FOTO FOKUS
Selçuk Bayraktar İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti
Selçuk Bayraktar İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ