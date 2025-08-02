Parçalı Bulutlu 30ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.08.2025 11:22

Tesla'dan 2019'daki ölümlü kaza için 243 milyon dolar tazminat istendi

ABD'de jüri, "otopilot" sürücü destek sisteminin 2019'daki ölümlü kazaya yol açtığı gerekçesiyle elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 243 milyon dolar tazminat ödemesini talep etti.

Tesla'dan 2019'daki ölümlü kaza için 243 milyon dolar tazminat istendi

Miami Federal Mahkemesi jürisi, Florida'nın Key Largo bölgesinde yaşanan kazaya ilişkin görüşünü açıkladı.

Kararda, Tesla'nın "otopilot" sisteminin kazada yüzde 33 oranında sorumlu olduğu belirtilirken, şirketten 243 milyon dolar tazminat talep edildi.

Öte yandan, söz konusu kazada otomobil sürücüsü olan ve telefonuyla uğraştığı için dikkatinin dağıldığını belirten George McGee ise yüzde 67 suçlu bulundu.

Söz konusu karar ile Tesla ilk kez "otopilot" sistemi nedeniyle açılan bir davada suçlu bulunmuş oldu. Bu kararın Tesla'nın hisselerini nasıl etkileyeceği ise merakla bekleniyor.

Ne olmuştu?

Söz konusu kazada McGee'nin kullandığı Tesla markalı otomobil, yıldızları izlemek için dışarı çıkan 22 yaşındaki Naibel Benavides Leon ve erkek arkadaşı Dillon Angulo'ya çarpmıştı.

Kazada Leon yaşamını yitirirken, Angulo yaralanmıştı.

ETİKETLER
ABD Tesla
Sıradaki Haber
Katil İsrail 29 Filistinliyi daha katletti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:43
En iyi komedi filmleri tabii ekranlarında
12:34
TPAO'nun İstanbul'daki sahası için kamulaştırma kararı alındı
12:21
İzmir'de 6 yıl önce yanan ormanlık alana dikilen fidanlar 2 metreye ulaştı
12:13
Turistlerden hediyelik eşya alışverişi için rekor harcama
12:01
Yargıtay, eşini ağır yaralayan polis memuruna verilen cezayı onadı
11:41
Halaya davetsiz girdi, kına gecesi karıştı: 15 yaralı
Bitlis'te koyunların tozlu yolculuğu havadan görüntülendi
Bitlis'te koyunların tozlu yolculuğu havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak caddeleri göle çevirdi
Ankara'da sağanak caddeleri göle çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ