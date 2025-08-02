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Dünya
AA 02.08.2025 10:17

İtalya, 9 Ağustos'ta Gazze'ye havadan yardım ulaştırmaya başlayacak

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, 9 Ağustos'tan itibaren Gazze'ye havadan insani yardım ulaştırmaya başlayacaklarını açıkladı.

İtalya, 9 Ağustos'ta Gazze'ye havadan yardım ulaştırmaya başlayacak

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Crosetto, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarından etkilenen Gazze halkına temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması ve havadan bırakılması için askeri bir göreve onay verdiğini belirtti.

Operasyonun öncü bir ekibin bölgeye gönderilmesiyle başlayacağını ifade eden Crosetto, bu ekibin bölgedeki hazırlık faaliyetleri ve yerel makamlarla irtibatı üstleneceğini anlattı.

Bakan Crosetto, insani yardımların temini ve Ürdün'e ulaştırılması sürecinin tamamlanmasının ardından, Gazze'ye ilk havadan insani yardım malzemesi indirme operasyonunun 9 Ağustos'ta gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

Gazze'de açlık krizi yaşanıyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 92'si çocuk 162 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

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