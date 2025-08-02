BAE ve Ürdün, kıtlıkla boğuşan Gazze'ye havadan yardım malzemesi indirdi

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, BAE ve Ürdün, Fransa, Almanya, İtalya ile İspanya'dan 7 uçağın katılımıyla Gazze'ye havadan insani yardım malzemesi indirdi.

Bu bağlamda BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Gazze'deki son gelişmeleri ve yardım çalışmalarında ortak koordinasyonu güçlendirme yollarını görüştü.

İsrail ordusu, geçen cuma gününden itibaren yabancı ülkelerin Gazze Şeridi´ne havadan yardım atmasına izin vereceğini açıklamıştı.

​​​​​​​İsrail'in açlığı dayattığı Gazze Şeridi'ne daha önce havadan paraşütlerle atılan yardımların sivillerin üzerine düşerek can kaybına neden olduğu görülmüştü.

Uçaklardan atılan yardımların bazılarının denize düşmesi sebebiyle açlık çeken sivil halk sahillere ve denizlere akın etmiş ve paraşütle yardım bırakma yöntemi eleştirilmişti.

İsrail'in son günlerde Gazze Şeridi'ne girişine izin verdiği sınırlı hava yardımı, Filistinliler tarafından da "aşağılama, göz boyama ve tiyatro" olarak değerlendiriliyor.

Gazze'de açlık krizi yaşanıyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 92'si çocuk 162 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.