Dünya
Tesla, elektrikli ve zırhlı pikabını tanıttı: Cybertruck22 Kasım 2019 Cuma 10:21 - Son Güncelleme 22 Kasım 2019 Cuma 11:22
Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirketin yeni elektrikli ve zırhlı aracı Cybertruck'ı tanıttı.
[Fotoğraf: AFP]
Musk, şirketin yeni elektrikli ve zırhlı aracı Cybertruck'ı Los Angeles'ta düzenlenen etkinlikte tanıttı.
[Fotoğraf: AFP]
Cybertruck, şirketin kurulduğu 2003 yılından bu yana ürettiği 6'ncı tip araç olarak kayıtlara geçti.
[Fotoğraf: AFP]
39 bin 900 dolar başlangıç fiyatıyla, Cybertruck için ön siparişler Tesla'nın web sitesinden verilebiliyor.
[Fotoğraf: Tesla]
Araç, 250, 300 ve 500 mil olmak üzere 3 ayrı menzil kapasitesi seçeneğiyle satışa sunuluyor.
[Fotoğraf: Tesla]
Cybertruck'ın ABD'de 40 yılı aşkın süredir en çok satan modeller arasında yer alan Ford'un F serisi araçlarına rakip olabileceği konuşuluyor.
Kaynak: The Verge
Etiketler: tesla elon musk Cybertruck