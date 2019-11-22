Musk, şirketin yeni elektrikli ve zırhlı aracı Cybertruck'ı Los Angeles'ta düzenlenen etkinlikte tanıttı.

[Fotoğraf: AFP]

Cybertruck, şirketin kurulduğu 2003 yılından bu yana ürettiği 6'ncı tip araç olarak kayıtlara geçti.

[Fotoğraf: AFP]

39 bin 900 dolar başlangıç fiyatıyla, Cybertruck için ön siparişler Tesla'nın web sitesinden verilebiliyor.

[Fotoğraf: Tesla]

Araç, 250, 300 ve 500 mil olmak üzere 3 ayrı menzil kapasitesi seçeneğiyle satışa sunuluyor.

[Fotoğraf: Tesla]

Cybertruck'ın ABD'de 40 yılı aşkın süredir en çok satan modeller arasında yer alan Ford'un F serisi araçlarına rakip olabileceği konuşuluyor.

Kaynak: The Verge