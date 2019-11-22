Arjantin'in Salta eyaletine bağlı Oran şehrinde Savcı Maria Soledad Filtrin, "iki kurbana sürekli cinsel tacizde bulunmakla" suçlanan eski Oran Piskoposu Zanchetta için uluslararası yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

Savcı Filtrin, Vatikan'da yaşayan Zanchetta'nın arama ve e-postalara cevap vermemesi durumunda, davanın gıyabında devam etmesi için de başvuruda bulundu.

Filtrin, Zanchetta hakkında geçen temmuzda yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan psikiyatrik ve psikolojik uzman raporunu da talep etti.

Raporda Zanchetta'nın "psikopatik, manipülatif kişilik özelliklerine" sahip ve "empati duygusu gelişmemiş" bir kişi olarak tanımlandığı öğrenildi.

Zanchetta hakkındaki cinsel taciz suçlamaları, iki kişinin geçen şubatta, piskoposun Arjantin'de görev yaptığı 2016-2017 yıllarında kendilerine cinsel tacizde bulunduğu yönündeki şikayetleriyle ortaya çıkmıştı.

Zancchetta, 2017 yılında Papa tarafından 5 binden fazla mülkün idaresini elinde bulunduran "Kutsal Makam Miras İdaresi'ne danışman olarak atanmıştı.

Kaynak: AA