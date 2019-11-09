Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Ermeni Kilisesi'nin temizlenerek yeniden elden geçirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Rasulayn ve Tel Abyad’da hayat normale dönmeye devam ediyor. Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen hemen her alanda onarım ve yenileme çalışmaları sürdürülürken, teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Tel Abyad’daki Ermeni Kilisesi de yeniden elden geçiriliyor. Temizliği yapılan kilisede daha önceden kırılmış olan camlar da değiştirilerek yenilendi."

Kaynak: TRT Haber