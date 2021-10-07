Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 18:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 sivil öldü, 5 sivil yaralandı
Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de bir kez daha sivilleri hedef aldı. Örgütün işgali altındaki Haseke'nin Tel Berrak beldesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu bir sivil öldü, 5 sivil yaralandı.
Haseke'nin kuzeyindeki beldede elektrik santralinden malzeme çalmaya çalışan teröristlere, bölge sakinleri engel oldu.
Teröristler bunun üzerine kalabalığın üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir sivil öldü, 4'ü ağır 5 sivil yaralandı.
Yaralılar Kamışlı Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Tel Berrak'ta gerilimin sürdüğü belirtildi.
Etiketler: PKK/YPG Suriye Terör Örgütü Terör Saldırısı
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