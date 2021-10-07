Alman haber kanalları, uluslararası ajanslar "istifa etti" şeklinde son dakika geçti. O ise sürpriz basın toplantısında partisinin öncülüğünde olası bir koalisyona olan inancını tekrarladı.

Koalisyon ön görüşmelerin devam ettiği Almanya'da gündemi Armin Laschet belirledi.

İstifa sinyali verdi

Siyaseti hareketlendiren gelişme Laschet'in partisinin kapalı grup toplantısında yaşandı. Laschet, yönetim kademeleri dahil partisinde yenilenme ihtiyaç olduğunu belirtti. Bunun kendisini de kapsayacak şekilde olabileceğini ima ederek istifa sinyali verdi. Bu ima "istifa etti" şeklinde kamuoyuna yansıyınca da kameraların karşısına geçti.

Laschet, parti kongresi düzenleneceğini, seçim sonuçlarının tüm kademelerde değerlendirileceğini duyurdu.

Laschet'in, bu hamlesiyle parti içi tartışmaları sonlandırmayı, koalisyon görüşmelerine odaklanmayı hedeflediği yorumları yapıldı.

Parti içi değişime odaklanacak

Bu kapsamda Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin aralık ayının ilk haftasında kongresini yapması bekleniyor.

Kongreye kadar hem koalisyon görüşmelerine hem de parti içi değişime odaklanacak olan Laschet'in siyasi geleceği aralık ayı başında belli olacak.