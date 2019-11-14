Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde 10 Kasım'da bomba yüklü araç patladı. Saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı.

PKK/YPG'li teröristler bölgedeki saldırılarını sürdürüyor. Terör örgütü, bu saldırılarda sivillerin araçlarını kullanıyor. Aracı kullanan sivilin, bomba taşıdığından haberi bile olmuyor.

Araca patlayıcı ve GPS yerleştiriliyor

Terör örgütü, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan bölgenin dışında kalan yerlerdeki kontrol noktalarında sivil araçları durdurarak, aracı kullanan kişiyi sorgu bahanesiyle uzaklaştırıyor.

O sırada patlayıcı ve aracın konumunu gösteren GPS cihazı araca gizleyerek, araç sahibini serbest bırakıyorlar. Sürücü patlayıcı taşıdığından habersiz olarak yoluna devam ediyor.

Patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettiriliyor

GPS ile aracı uzaktan takip eden teröristler, saldırı yapacakları noktaya geldiğinde patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettiriyor.

Son günlerde birçok saldırıda bu planı uygulayan teröristler, masum sivilleri öldürmek için yine sivilleri kullanıyor.

Kaynak: TRT Haber