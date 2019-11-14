Hükümet ortakları Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen düzenlemeye Yeşiller ve Sol Parti milletvekilleri hayır oyu kullandı.

Düzenlemeye göre, Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinden sonra 1991 yılında Doğu’nun kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla yürürlüğe giren Dayanışma Vergisi, 2021’den sonra sadece yüksek gelire sahip yüzde 10’luk kesime uygulanacak.

Çalışanların ve kurumların gelirinin yüzde 5,5’i Dayanışma Vergisi olarak tahsil ediliyordu.

Almanya hükümeti hem ülkeye daha fazla yatırımcı çekmek hem de çalışanların yükünü azaltmak amacıyla söz konusu vergiyi kaldırmayı amaçlıyordu.

Kaynak: AA