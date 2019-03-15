Yeni Zelanda'daki terör saldırısına imza atan İslam düşmanı terörist, eylemini gerçekleştirmeden önce yayınladığı manifestoyla içindeki zehri kustu.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alındığı ve alçak tehditler içeren manifestoda, göçmen politikası nedeniyle Almanya Başbakanı Angela Merkel de listenin en başında yer aldı.

Teröristin yayımladığı manifestoda Merkel, "Alman karşıtı ve beyaz karşıtı her şeyin anası" olarak nitelendirildi.

Manifestoda, Avrupa uluslarının "düşmanı" olduğu belirtilen politikacıların (Angela Merkel, Erdoğan, Sadık Han) öldürülmesi çağrısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ise, "Halkımızın en kadim düşmanı olan Türklerin lideri" diye nitelendirerek, "Avrupa topraklarında yaşamaya çalışırsanız sizi öldürürüz" diyerek Türkleri tehdit etti.

Manifestoda ayrıca, "Bütün camiler ile minareleri yıkacağız. Ayasofya’yı minarelerden kurtaracağız. İstanbul bir kez daha Hristiyan toprağı olacak" ifadesi yer aldı.

Kaynak: Sputnik International