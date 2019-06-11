Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, dün akşamdan itibaren YPG/PKK'lı teröristlerin çıkardığı yangında şu ana kadar Araplara ait 20 bin dönüm alan kül oldu.

Yangınlardan yaklaşık 50 bin dönümlük arazi etkilenirken, Kahtaniye'de dün çıkan yangının, petrol arıtma tesislerine doğru ilerlemesi paniğe sebep oldu.

Terör örgütünün son 1 ayda Rakka, Deyrizor, Haseke, Kamışlı ve Rasulayn’da çıkardığı yangınlarda Arap ailelere ait toplam 54 bin dönüm buğday ekili ekili alan yandı.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinin Bahoz beldesinde ise, YPG/PKK'nın dün saldırı düzenlediği Nemliye ve Ebu Nitil köylerinde atılan havanlardan ötürü yangın çıktı.

YPG/PKK, son 15 gündür Rakka ve Deyrizor illerinde işgal ettiği bölgelerde Araplara ait tarım arazilerini ateşe veriyor. Halk, Haseke'de de aynı uygulamayı başlatan örgüte karşı arazilerde nöbet tutuyor.

Örgüt, Suriye'nin 3'te 1'ini işgalinde tutuyor.

Kaynak: AA, TRT Haber