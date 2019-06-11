Bağdat'ın kalbi sayılan, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'nin çevresindeki yüksek beton duvarlar kaldırıldı ve bölge 16 yıl sonra Bağdat halkıyla yeniden tanıştı.

Yeşil Bölge, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin talimatı üzerine daha önce birkaç kez kısmi olarak trafiğe açılmıştı.

Bölgede bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ile bazı askeri ve güvenlik kurumlarına giden ara yollar ise henüz trafiğe kapalı tutuluyor.

Söz konusu alan, çok sayıda hurma ağacının bulunmasından dolayı 2003'teki ABD işgali sonrası "Yeşil Bölge" ismiyle anılmaya başlamıştı.

Kaynak: AA