Örgüt, daha önceki uygulamalarında, çok sayıda DEAŞ'lıyı Hol Kampı'ndan serbest bırakmıştı.

YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ üyeleri ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lılar ve ailelerini tutuyor.

Siviller insanlık dışı şartlarda barındırılıyor

Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi ve hasta bakımı yapılmaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun 7-8 katı kişi tutulurken, çoğunluğu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçı ve çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.