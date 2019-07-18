Suriye'de Fırat'ın doğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK, bölgede çocuk kaçırma, zorla silah altına alma ve tarlaları yakma gibi insanlığa aykırı suçlarına bir yenisini daha ekledi.

Suriye yerel medyasında yer alan haberlere göre, terör örgütü YPG/PKK, Fırat’ın doğusundaki mülteci kamplarında yaşayan ailelere baskı yapmak için her geçen gün yeni bir yöntem buluyor.

Terör örgütü, Haseke’de bulunan Al-Hol kampında yaşayan kadınların kamptan çıkabilmesi için formalite evlilik yapmasını ve belirli bir meblağ ödemesini şart koşuyor.

Kamptan çıkmak için teröristlerle evlenmek zorunda kalıyolar

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kadınlar, Al Hol kampında Suriyeli kadınların terör örgütü militanları ile evliliklerinde artış yaşandığını ve kadınların 1 milyon Suriye lirasına varan miktarlarda para ödemek zorunda bırakıldığını söylüyor.

Kamptan çıkmayı başaran kadınlar, terör örgütü militanlarının kadınlara şantaj yaparak onları kullandığını ifade ediyor. Militanlar, kadınlardan para aldıktan sonra boşanmayı reddediyor.

Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK kamplarında yaşayan binlerce kadının kamptan çıkabilmek için örgüt militanlarına binlerce dolar ödediği biliniyordu. Yerel kaynaklar, terör örgütünün evlerinden edilmiş binlerce mülteciden yararlandığını, bu yüzden de sorunlarını çözmek istemediğini belirtiyor.

Halkın geçim kaynakları ateşe veriliyor

Terör örgütü YPG/PKK, mülteci kamplarında binlerce kadına şantaj yaparak kullanırken birçok bölgede de halkın tarlalarını yakıyor.

Örgütün işgali altında olan bazı bölgelerde halk, örgüt militanlarının sabotajlarına karşı nöbet tutuyor. Bu durum, geçtiğimiz ay ortaya çıkan bir video ile de kanıtlanmıştı. Örgüt militanları Fırat'ın doğusunda buğday tarlalarını yakarken görüntülenmişti.

Terör örgütü YPG/PKK militanları, yerel medyada yerel alan bir diğer video da ise tarlalar yanarken halay çekerken görüntülenmişti.

Aşiretler örgütten rahatsız

Terör örgütünün işgali altında bulunan Fırat'ın doğusu Suriye'de aşiret yapılanmasının da en fazla olduğu alan.

Bölgede etkin Arap aşiretleri, birçok defa örgüte karşı protesto gösterileri düzenledi. Örgütün aşiret üyelerini kaçırarak üzerlerinde baskı oluşturma çabası da sonuç vermedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile terörden temizlenen bölgelerde sık sık toplanan aşiret meclisleri, örgütün işgaline son verilmesini talep ediyor.

Siviller hedef alınıyor

ABD öncülüğündeki koaliyon güçlerinin desteği ile bölgede saldırılarını artıran terör örgütü, DEAŞ terör örgütü ile mücadele bahanesi ile bölgede yaşayan sivilleri hedef alıyor.

Son olay ise geçtiğimiz ay yaşandı. YPG/PKK işgal ettiği Deyrizor kentinin Şıhayl ilçe merkezinde 8 sivili öldürdü.

Kentte etkin Ukeydat aşireti, yaptığı açıklama ile Arap nüfusun yaşadığı topraklarda terör örgütü YPG/PKK işgalini kınadı.

Örgüt zorla silah altına alıyor

Bölgede DEAŞ terör örgütünün ardından YPG/PKK terör örgütü ile karşılan halk, örgütle arasına mesafe koyarken, terör örgütü bölgede gençleri "zorunlu askerlik" adı altında silah altına alıyor.

Hem aşiretlerin hem de halkın büyük tepkisini çeken terör örgütünün bu eyleminin sonuncusu, bu yıl başında Rakka'da yaşandı.

Zorla silah altına girmeyi reddeden El Hamis aşiretine mensup bir gencin Rakka'da terör örgütü militanlarınca katledilmesi kentte tansiyonu yükseltti. Olayın ardından genci öldüren teröristler beldeden kaçarken, aşiret üyeleri de örgütün beldedeki sözde merkezlerinden birini basarak çevresindeki çok sayıda araçla birlikte binayı ateşe verdi.

Çocuklar intihar saldırılarında kullanılıyor

Terör örgütü Fırat'ın doğusunda halkın geçim kaynağı olan tarlaları yakıyor, bölgenin gençlerini zorla silah altına alıyor. Ancak örgüt bununla da yetinmiyor.

Uluslararası raporlara göre, örgüt bölgede çocuk kaçırıyor. Alıkonulan çocuklar bir daha ailelerine gösterilmiyor.

Söz konusu çocuklar ve gençler uyuşturucuya alıştırılıyor, intihar saldırılarına yönlendiriliyor ve çatışmalarda ön saflarda ölüme gönderiliyor.

Çocuklarını görmek ve geri almak isteyen aileler ise tehdit ediliyor, hatta örgütün ölümcül eylemlerine maruz kalıyor.

Kaynak: TRT Haber