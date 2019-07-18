Dünya

Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: 23 ölü 36 yaralı

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:42 - Son Güncelleme 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:31

Japonya’da ‘Kyoto Animasyon’ isimli animasyon stüdyosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 23 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

Yangın Kyoto şehrinde bulunan ‘Kyoto Animasyon’ isimli animasyon stüdyosunda, yerel saatle 10.30 sıralarında çıktı. Yangının çıkış nedenine dair soruşturma başlatılırken; ilk belirlemelere göre, 23 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Yangının çıktığı binaya 30’dan fazla itfaiye aracının sevk edildiği ve yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi. Merkezi Uji'de yer alan ve 1981'de kurulan "Kyoto Animation" (KyoAni) isimli stüdyo, çok sayıda anime filmi ve dizileriyle tanınıyor. Kaynak: DHA, AA Etiketler: Japonya

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