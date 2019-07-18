Yangın Kyoto şehrinde bulunan ‘Kyoto Animasyon’ isimli animasyon stüdyosunda, yerel saatle 10.30 sıralarında çıktı.
Yangının çıkış nedenine dair soruşturma başlatılırken; ilk belirlemelere göre, 23 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Yangının çıktığı binaya 30’dan fazla itfaiye aracının sevk edildiği ve yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.
Merkezi Uji'de yer alan ve 1981'de kurulan "Kyoto Animation" (KyoAni) isimli stüdyo, çok sayıda anime filmi ve dizileriyle tanınıyor.
Kaynak: DHA, AA