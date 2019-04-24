Ayrıntıları TRT World muhabiri Zeynep Eryılmaz Londra'daki binadan aktardı.
Terör örgütü yanlıları, TRT World Londra binasında kanunsuz eylem gerçekleştirdi. Detayları @trthaber muhabiri Zeynep Eryılmaz aktardı. pic.twitter.com/iRg2S2lN9A— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 24, 2019
Bina güvenliği son anda engel oldu
TRT World Haber ve Program Direktörü Fatih Er de olayı Twitter'dan duyurdu.
Er, "PKK Terör örgütü destekçileri Londra TRTWORLD ofisini bastı. Bina güvenliği grubun içeri girmesine son anda engel oldu." dedi.
PKK Terör örgütü destekçileri Londra TRTWORLD ofisini bastı. Bina güvenliği grubun içeri girmesine son anda engel oldu. pic.twitter.com/a8d7J938o6— Fatih er (@fatiher99) April 24, 2019
İngiliz polisi bina çevresinde
Er, bazı PKK yandaşlarının binayı terk etmemekte direndiğini, İngiliz polisinin bina çevresinde güvenliği sağladığını duyurdu.
Bazı PKK yandaşları binayı terk etmemekte direniyor. İngiliz Polisi bina çevresinde güvenliği sağladı. pic.twitter.com/nMCnoO8IMW— Fatih er (@fatiher99) April 24, 2019
Kaynak: TRT Haber