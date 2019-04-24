İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, New York'taki bir panelde konuştu.

Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in komplolarına karşı Trump'ı uyardı. Zarif, bu ekibin Amerika'yı felakete sürüklediğini söyledi.

Zarif ABD’nin İran’ı eylem yapmaya ittiğini, ülkesinin bir tezgahın içine çekilmeye çalışıldığını iddia etti. Trump'ın çatışma istediğini düşünmediğini de sözlerine ekledi.

Cevad Zarif ABD'nin ambargosuna karşın petrol satacaklarını ifade ederek, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'na girmesi durumunda İran Devrim Muhafızları ile muhatap olacağını söyledi.

Tutuklu değişimi teklifi

Trump yönetimine İran'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının ABD'de tutuklu İran vatandaşları ile değiştirilmesi teklifinde bulunan Zarif, "Tutuklu değişimi teklifini masaya koyuyorum. Ben hazırım ve yetkim de var." dedi.

Zarif, tutuklu değişimi teklifini 6 ay önce de yaptıklarını ancak Trump yönetiminden bir yanıt alamadıklarını belirtti.

"Umarım Beyaz Saray'a mantık geri döner"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüşen Zarif, görüşme sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Zarif, ABD'de 2020'de başkanlık seçimlerine ilişkin bir soruya, ''Bu benim işim değil, ABD halkının kararı. Umarım Beyaz Saray'a mantık geri döner.'' yanıtını verdi.

Kaynak: TRT Haber, AA