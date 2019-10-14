Terör örgütü PKK/YPG'den Ceylanpınar'a havan saldırısı14 Ekim 2019 Pazartesi 11:41 - Son Güncelleme 14 Ekim 2019 Pazartesi 12:42
PKK/YPG'li teröristler tarafından Ceylanpınar ilçesine havan mermili saldırı düzenlendi. Saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Çatıda yangın çıktı
Bu arada, Rasulayn kırsalından YPG/PKK'lı teröristler atılan 4 havan mermisi Ceylanpınar ilçesindeki bazı evlere ve boş alana isabet etti.
Ölen veya yaralanın olmadığı saldırı nedeniyle bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Bu arada, belediye hoparlörlerinden yapılan anonslar vatandaşlar olası saldırılara karşı uyarıldı.
Öte yandan, Rasulayn kırsalından yükselen çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.
Kaynak: AA