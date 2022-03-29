Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 17:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütü PKK/YPG, sivillerin evlerine el koymaya başladı
Suriye'nin kuzeyindeki mevzi ve sığınakları kullanılamaz hale getirilen terör örgütü PKK/YPG, sadece bu yıl 6 bin ailenin evine el koydu, 2 bin 200 sivile ise evlerini terk etmeleri için bir hafta süre verdi.
Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı operasyonları karşısında hiçbir varlık gösteremeyen teröristler son çare olarak bölgedeki sivillerin evlerine el koyuyor.
Teröristler sadece bu yıl Haseke ve Rakka'nın kuzeyindeki köylerde 6 bin sivilin evine el koydu.
Ayn İsa kasabasının batısındaki 6 köyde yaşayan 2 bin 200 sivile de evlerini terk etmeleri için bir hafta süre verildi.
Teröristler sözde askeri alan ilan ettikleri köyleri Barış Pınarı Bölgesine yönelik saldırılarda üs olarak kullanıyor.
Haber: Bülent Çulcuoğlu
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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