Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı operasyonları karşısında hiçbir varlık gösteremeyen teröristler son çare olarak bölgedeki sivillerin evlerine el koyuyor.

Teröristler sadece bu yıl Haseke ve Rakka'nın kuzeyindeki köylerde 6 bin sivilin evine el koydu.

Ayn İsa kasabasının batısındaki 6 köyde yaşayan 2 bin 200 sivile de evlerini terk etmeleri için bir hafta süre verildi.

Teröristler sözde askeri alan ilan ettikleri köyleri Barış Pınarı Bölgesine yönelik saldırılarda üs olarak kullanıyor.

Haber: Bülent Çulcuoğlu