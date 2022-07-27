Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında hiçbir varlık gösteremeyen terör örgütü PKK/YPG, son çare olarak sivillerin arkasına saklanmaya çalışıyor.

Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de işgali altındaki bölgelerde siviller üzerindeki baskısını her geçen gün artırıyor. Teröristler, Türkiye'nin olası askeri harekatına karşı gizlenmek için sivillerin evlerine el koyuyor.

Sivillerin evlerine füze, uçaksavar ve havan rampaları yerleştiren teröristler, evlerin altlarına da tüneller kazıyor. Bu evlerden gerçekleştirilen saldırılara Mehmetçik karşılık verdiğinde ise bu kez, "Türkiye sivilleri hedef alıyor" şeklinde propaganda yapılıyor.

16 bin sivil göç etmek zorunda kaldı

Teröristler çok sayıda eve silah ve mühimmat yerleştirirken, bazı evleri de elebaşlarını gizlemek için sözde karargah haline getiriyor. Son 3 ayda 16 bin sivil teröristler tarafından evlerine el konulduğu için göç etmek zorunda kaldı.

Evsiz kalan sivillerin Türkiye tarafından korunan güvenli bölgelere gitmesine de müsaade edilmiyor.

Çaresiz kalan siviller ya akrabalarının yanına sığınıyor ya da derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Haber: Bülent Çulcuoğlu